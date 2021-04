Ubuntu: saiba como começar a usar

O sistema operacional é um programa responsável pela integração dos componentes de hardware (placa de vídeo, placa mãe, memória etc) e softwares (aplicações, programas, jogos etc), fornecendo a interface entre o computador e o usuário.

O que é Ubuntu?

O Ubuntu é uma das distribuições Linux mais conhecidas, oferecendo uma interface amigável e bom desempenho mesmo em PCs de entrada. Diferente de sistemas como Windows e Mac OS que possuem versões, no mundo Linux as distribuições são que versões distintas com características únicas e desenvolvedores distintos, que ainda assim se derivam de uma mesma base ou kernel.

Desenvolvido pela Canonical, o Ubuntu pode ser baixado gratuitamente no site da desenvolvedora. Após o download você pode utilizar a ISO para apenas reproduzir o sistema, instalar em partição única ou até mesmo instalar junto ao Windows, permitindo que você escolha qual sistema utilizar ao iniciar o computador.

Como obter o Ubuntu?

Depois que fizer o download do arquivo você precisa realizar a instalação por meio de uma mídia (DVD ou disco removível) utilizando algum dispositivo para habilitar o modo boot de seu computador.

Ao fazer a instalação, é interessante utilizar um cabo de rede conectado ao seu dispositivo, pois pode ser necessário que o software realize o download de algumas atualizações de aplicativos e drivers. Você pode instalar o Ubuntu em uma segunda partição de seu HD ou mesmo criar uma máquina virtual para experimentar o OS.

Página de download do Ubuntu oferece arquivo .iso do sistema.Fonte: Reprodução/Fernando Sousa

Migrando do Windows

É importante observar que o Ubuntu é um sistema bem diferente do Windows, o que faz com que os softwares que você já conhece no sistema da Microsoft não funcionam na distribuição Linux. Evidentemente, o Ubuntu conta com aplicações que oferecem as mesmas propostas dos softwares mais utilizados em outros sistemas, mas em alternativas gratuitas que podem não entregar todos os recursos de programas conhecidos.

Por outro lado, a tendência é que mesmo em computadores modestos o Ubuntu desempenhe muito mais que as versões mais modernas do Windows, já que se trata de um sistema mais leve, exigindo assim menos do seu hardware.

Desktop do Ubuntu tem visual elegante e minimalista.Fonte: Reprodução/Pixabay

Como usar Linux

O Ubuntu é bem receptivo a quem nunca utilizou uma distribuição Linux, e permite que muitas funções sejam habilitadas e desabilitadas por meio de uma interface gráfica, deixando um pouco de lado o temido terminal, que é uma ferramenta avançada que exige a inserção de códigos de comando.

A instalação de programas por exemplo, pode ser realizada por meio da Ubuntu Software Center, que funciona como um repositório de programas, algo como a Microsoft Store dentro do Windows.

A interface visual do Ubuntu também deve agradar aos novos usuários, uma vez que conta com um design bem atraente e moderno. A navegação por arquivos e pastas e claro, navegação na internet também tende a ter uma experiência similar, sendo inclusive possível utilizar softwares conhecidos como Firefox ou mesmo o navegador Chromium, que é a base do Chrome e do novo Microsoft Edge.

Ubuntu vale a pena?

Uma distribuição Linux é muito indicada para reviver aquele computador ou notebook antigo, ou mesmo para ser utilizada em um computador novo adquirido sem sistema operacional. Além disso, o Ubuntu permite que em muito pouco tempo um novo usuário possa se familiarizar com seus recursos e encontrar o que procura na plataforma.

Para quem utiliza o PC para jogos, é interessante observar se os jogos que pretende jogar possuem versões para Linux, visto que a oferta de jogos, principalmente os mais populares, é bem menor no sistema operacional open-source. Além disso, é interessante observar se todo o seu hardware é compatível com o sistema, já que algumas versões de drivers podem limitar um pouco a usabilidade de seus componentes.

De qualquer modo, sem dúvida vale a pena dar uma chance para o Ubuntu, pois se trata de um sistema bem otimizado, leve e extremamente funcional. Para as tarefas mais comuns como editar textos, navegar na internet e mesmo assistir conteúdo online o sistema atende muito bem, ficando um pouco aquém apenas na questão de jogos.