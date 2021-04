UECE encerra neste domingo (18) as inscrições do Vestibular 2021/1

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) encerra neste domingo, dia 18 de abril, o período de inscrição para o Vestibular do primeiro semestre de 2021. De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV).

Ainda conforme o edital, para efetuar a inscrição é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 140,00. Os estudantes que solicitaram redução ou isenção da taxa podem conferir o resultado no site da CEV. Ao todo, a UECE contemplou 6.127 pedidos, de modo que 5.478 obtiveram a isenção total da taxa e outros 649 tiveram a taxa reduzida em 50%.

A oferta da UECE para o Vestibular 2021/1 é de 2.380 vagas em cursos de graduação localizados em Fortaleza e no interior do Ceará. Metade das vagas estão reservadas para a seleção de alunos por meio da Lei de Cotas. Desse modo, serão contemplados estudantes oriundos de escolas da rede pública de ensino, com percentual para pessoas pretas, pardas indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

O Vestibular terá duas fases

O Vestibular 2021/1 será feito em duas fases. De acordo com o calendário da UECE, a 1ª fase está prevista para o dia 30 de maio. A 1ª fase conta com uma prova composta por 85 questões objetivas de conhecimentos gerais.

Já a 2ª fase será feita por meio da aplicação de quatro provas, divididas em dois dias. Uma prova será de redação e as outras três contarão com questões objetivas de conhecimentos específicos de acordo com a área do curso escolhido pelo candidato. A aplicação das provas da 2ª fase ocorrerá no dias 20 e 21 de junho, presencialmente.

Conforme o calendário da UECE, o resultado do Vestibular 2021/1 deve ser divulgado no dia 23 de julho. Confira mais detalhes no site da universidade.

