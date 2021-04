UECE inicia convocação para vagas remanescentes do do Vestibular 2020/2

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) iniciou nesta sexta-feira, dia 23 de abril, a convocação de novos alunos para o preenchimento de vagas remanescentes do Vestibular 2020/2 e da seleção via notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Sobre a convocação

De acordo com o edital de convocação, serão contemplados apenas os candidatos classificáveis do Vestibular 2020/2 e os inscritos no processo seletivo via Enem. Assim, os candidatos só poderão participar da convocação para vagas nos cursos para os quais realizaram a inscrição anteriormente. Portanto, não há a possibilidade de mudar a opção de curso.

Todos aqueles que nos processos anteriores haviam indicado intenção de vaga devem acessar os sites da UECE para verificar o Quadro de Vagas Remanescentes e verificar se seu nome consta na lista de convocados. Assim, o candidato terá que acessar o site da UECE que corresponde ao seu perfil de concorrente, ou seja, por cotas, ampla disputa ou Enem. Há um site para cada categoria.

Prazo para a matrícula

De acordo com a universidade, os estudantes convocados para as vagas remanescentes deverão realizar o procedimento de matrícula no entre os dias 26 e 28 de abril. As matrículas devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio da plataforma SIGMA. Clique aqui para conferir mais detalhes sobre a chamada para as vagas remanescentes.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Veja: Unesp anuncia data das provas da 2ª fase do Vestibular 2021.

Leia também: UFRGS usará notas do Enem e de provas de anos anteriores para seleção de novos alunos.