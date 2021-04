Uefa suspende jogador do Slavia Praga por racismo e anuncia ‘gancho’ de 10 partidas; vítima também é suspensa

Nesta quarta-feira (14) a Uefa anunciou uma suspensão de 10 jogos para o zagueiro Ondrej Kudela, do Slavia Praga, por insulto de cunho racista ao meia Glen Kamara, do Rangers, durante partida válida pela Europa League, no mês passado. O clube tcheco, que segue na competição, volta a campo nesta quinta-feira (15) contra o Arsenal, pelo jogo decisivo das quartas de final, com transmissão ao vivo da ESPN e ESPN APP.

Além de Kudela, o finlandês Kamara também foi punido com três jogos de suspensão, válidos em partidas de competições da Uefa, por agressão ao próprio zagueiro tcheco após ser insultado pelo rival.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Segundo Kamara, Kudela disse a ele: ‘Você é uma p*** de um macaco’. O tcheco negou ter usado estas palavras durante a partida, válida pelas oitavas de final da Europa League, mas testemunhas ouvidas pela Uefa confirmaram que o jogador fez o insulto usando palavras racistas.

Ainda de acordo com a imprensa escocesa, o Rangers vai tentar recorrer da punição a Kamara, que revelou sofrer abusos raciais e de ódio nas redes sociais após ter denunciado Kudela.

Nas quartas de final, Slavia Praga e Arsenal empataram em 1 a 1 em Londres, no jogo de ida. Ou seja, a equipe tcheca, que agora jogará em casa, tem a vantagem do gol marcado no Emirates Stadium.