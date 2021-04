Uello recruta profissionais para áreas de tecnologia e produto

Está em busca de uma oportunidade de emprego e quer integrar uma equipe motivada e inovadora? Esta pode ser a sua oportunidade! A Uello, startup do segmento de logística, está recrutando profissionais para aumentar suas equipes de tecnologia e produto. As contratações acompanham o crescimento da empresa, que tem mudado a forma como as entregas urbanas são realizadas por meio da tecnologia, otimização e rede colaborativa. Atualmente com 90 colaboradores, a expectativa é de que 50 novos profissionais ingressem no time até o final de 2021.

Atualmente, são mais de 10 vagas disponíveis para as posições de Account Executive, Product Owner, Designer de Produto Jr, UX Designer, Product Manager, analista de qualidade de software, entre outros. Todas as chances têm como objetivo o recrutamento de profissionais para início imediato e no modelo de home office.

Localizada em São Paulo, a Uello é uma das 289 logtechs brasileiras que apresentam soluções para otimização da logística, processamento de pedidos, coleta, transporte e entregas. Por meio de uma abordagem moderna, a empresa conta com mais de 2.500 prestadores de serviço cadastrados em sua plataforma, sendo responsável por mais de sete mil entregas por dia na região. Dentre os principais clientes da marca, destacam-se Dafiti, Arezzo, MMartan, Petz, Etna e Polishop.

Como se inscrever

A lista completa com as vagas abertas está disponível na página de carreiras da empresa. No endereço eletrônico é possível, ainda, obter mais informações sobre cada uma das oportunidades, como detalhes sobre requisitos e atribuições.

Ainda que as contratações sejam no regime CLT, a Uello não divulgou dados sobre remuneração ou benefícios.

