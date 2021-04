UEPB: Cursinho gratuito Pró-Enem 2021 está com inscrições abertas

O cursinho Pró-Enem 2021 oferecido pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) está com inscrições abertas. Essa é uma oportunidade gratuita para você que deseja se preparar para o exame com professores conceituados e regularmente.

Quem se interessar pode se inscrever até o próximo dia 18 de abril. A Universidade disponibilizou um formulário online para que os dados sejam enviados, sem que o candidato precise comparecer presencialmente.

O cursinho preparatório volta-se para os estudantes da rede pública, tanto para aqueles que já concluíram o ensino médio quando para os que cursam o último ano em 2021.

Além disso, destina-se aos que compõe a parcela da população de baixa renda de Campina Grande e de outros municípios da Paraíba.

A ação objetiva proporcionar aos jovens uma preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Clique aqui para realizar sua inscrição no cursinho Pró-Enem 2021 agora mesmo.

Como acontecerão as aulas do cursinho

Há um total de 360 vagas gratuitas disponibilizadas para aulas online do cursinho Pró-Enem 2021. Dentre as oportunidades, 120 vagas são para estudar no turno da tarde, 120 para o turno da manhã e 120 vagas para as aulas no turno da noite. As aulas acontecerão de segunda a quinta-feira.

De acordo com os responsáveis pela organização do cursinho, caso o número de inscritos ultrapasse as vagas oferecidas, haverá um cadastro de reserva para convocação conforme o surgimento de novas vagas.

Ademais, os alunos participarão de grupos de WhatsApp divididos por turma e turno. Todos receberão informações como links e convites para as turmas e aulas online, sites, pastas no drive com materiais e outros. As aulas começam já em abril e acabam perto da data de aplicação do Enem 2021.

Para mais informações acesse a página da UEPB ou consulte o edital oficial para saber todas as diretrizes para o curso preparatório.