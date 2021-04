UFJF libera as notas do módulo III do Pism 2021

Mesmo com atraso, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou na última quinta-feira (8) as notas do módulo III do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) de 2021, referente ao triênio 2018-2020. Desse modo, os candidatos já podem conferir os resultados preliminares no site da universidade.

De acordo com a Coordenação Geral de Processos Seletivos da UFJF (Copese), o resultado apresentava incorreções em algumas notas. Logo após a divulgação, foi observado que alguns candidatos constavam na lista com asteriscos (*) no lugar das notas. No entanto, ainda de acordo com a Copese, as notas corrigidas já estão disponíveis no site do Pism. Clique aqui para acessar o resultado.

Conforme o calendário do processo seletivo, os estudantes puderam entrar com recurso para questionar as notas por meio de formulário entre as 9h e 16h desta sexta-feira, dia 9 de abril. De acordo com a universidade, a divulgação do gabarito oficial e das notas finais dos estudantes está prevista para ocorrer no dia 16 de abril, próxima sexta-feira.

A UFJF ainda não divulgou o período de matrícula para os estudantes aprovados no módulo III do Pism. Neste ano, a oferta da UFJF para os aprovados no módulo III é de 2.303 vagas. Metade das vagas está reservada para os estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública de ensino. Dentre essas vagas, há uma porcentagem para alunos de baixa renda e também para estudantes que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas, de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

