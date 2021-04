UFJF libera resultado do Pism 2021

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou nesta sexta-feira, dia 16 de abril, o resultado do módulo III do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2021. Desse modo, os participantes já podem conferir a relação dos aprovados e a relação dos não aprovados no site da universidade. Clique aqui para acessar.

De acordo com o estabelecido pela UFJF, as matrículas devem ser feitas em duas etapas. A 1ª fase requer um registro de pré-matrícula on-line. A 2ª fase consiste na entrega de documentos para todos os candidatos que realizaram o registro de pré-matrícula on-line, conforme as orientações da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (CDARA).

Segundo nota da CDARA, o período para realizar a pré-matrícula on-line tem início às 12h do dia 20 de abril e vai até as 23h59 do dia 25 do mesmo mês. Já o período para a entrega dos documentos terá início às 10h do dia 27 de abril e vai até as 23h59 do dia 30 de abril. Em breve, a CDARA deve divulgar no site as orientações para a matrícula presencial.

Vagas do Pism 2021

De acordo com o edital, nesta edição do vestibular seriado a UFJF ofertou ao todo 2.303 vagas em 76 cursos de graduação. Do total, 1.903 vagas são para 66 cursos do campus-sede e outras 400 vagas para dez graduações em Governador Valadares.

Metade das vagas foi reservada para os estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública de ensino. Dentre essas vagas, há uma porcentagem para alunos de baixa renda e também para estudantes que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas, de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Veja também UFU divulga resultado do Vestibular 2021 para cursos EaD.