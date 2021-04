UFPE lança edital referente ao Vestibular de Letras Libras 2020/2

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou o edital referente ao Processo Seletivo de Ingresso Vestibular para o semestre 2020/2 do curso de graduação presencial em Licenciatura em Letras – Língua Brasileira de Sinais (Libras).

De acordo com o documento, as inscrições serão abertas na próxima segunda-feira, dia 26 de abril. O prazo para realizar a inscrição vai até o dia 30. O edital informa ainda que todo o procedimento deve ser feito por meio de um formulário eletrônico, disponível no site da universidade.

A oferta total da UFPE é de 30 vagas. Poderão realizar a inscrição os portadores de certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente e que tenham domínio em Libras. Do total das vagas, apenas oito serão destinadas para candidatos ouvintes. As outras 22 vagas são para estudantes surdos.

Provas presenciais e resultado

Ainda conforme o edital, o processo seletivo será feito por meio de prova presencial, que será composta por duas questões em Libras e uma questão em Língua Portuguesa, e a aplicação está prevista para ocorrer no período de 6 a 10 de maio de 2021.

Devido à pandemia da covid-19, os candidatos deverão seguir os protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades e pela própria universidade. Desse modo, o uso de máscara será obrigatório para o acesso e a permanência no prédio de aplicação de provas. A aplicação das provas será feita no Campus Recife da UFPE. De acordo com a UFPE, por conta do cenário de pandemia, a seletiva poderá ter o período de realização das provas alterado em virtude de determinações sanitárias dos órgãos públicos.

A divulgação do resultado está prevista para o dia 11 de maio e deverá ser feita no site da UFPE. Confira o cronograma completo no edital do Vestibular Letras Libras 2020/2.

