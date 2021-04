UFPE libera cronograma de matrícula para aprovados no Sisu 2021

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) liberou o edital de matrícula para os aprovados no processo seletivo da 1ª edição do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2021. Desse modo, os candidatos já podem conferir o cronograma e os procedimentos da matrícula por meio do site da UFPE. Ao todo, a oferta da UFPE para o Sisu 2021 é de 6.971 vagas para 104 cursos de graduação.

De acordo com o edital, os procedimentos de matrícula serão feitos exclusivamente por meio da internet. Nesse sentido, o envio dos documentos solicitados será remoto, nos dias 15, 16 e 17 de abril, conforme distribuição dos cronogramas 1, 2 e 3, disponíveis no edital. A lista dos documentos necessários para o procedimento de matrícula está disponível no mesmo endereço eletrônico: SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA – SiSU | UFPE.

Ainda de acordo com o edital, a plataforma irá aceitar arquivos nos seguintes formatos: PDF, JPEG, ou PNG. Após o envio do material, os candidatos deverão aceitar o termo que declara a veracidade dos dados informados e sobre cada arquivo digital enviado. Os candidatos irão receber no e-mail cadastrado no ato da inscrição uma senha de acesso para o envio dos documentos.

Inscrições no Sisu 2021

O período de inscrição da primeira edição do Sisu 2021 foi aberto nesta terça-feira, dia 6 de abril. Conforme cronograma do MEC, o prazo será encerrado no dia 9 de abril. Assim, o resultado está previsto para o dia 13, próxima terça-feira. A UFPE deve liberar entre os dias 30 de abril e 4 de maio a lista de estudantes convocados na lista de espera do Sisu 2021 e o edital da primeira convocação.

Confira mais detalhes do processo seletivo e das matrículas no site da UFPE.

