UFPR define novas datas para o Vestibular 2020/2021

Após dois adiamentos, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) informou as novas datas de aplicação do Vestibular 2020/2021. De acordo com a universidade, as provas acorrerão no dia 18 de julho. No entanto, a UFPR ainda estuda a possibilidade de alterar o formato da prova.

Inicialmente, as provas estavam previstas para ocorrer em 28 de fevereiro. No entanto, após o primeiro adiamento, feito no mês passado, a prova ficou marcada para o dia 28 de março até passar por nova alteração devido à pandemia da covid-19.

De acordo com o anúncio feito pelo reitor Ricardo Marcelo Fonseca no dia 15 de abril, a instituição ainda vai definir em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), marcada para o dia 30 de abril, o formato da prova. O vestibular pode ser realizado em duas fases, como geralmente acontece, ou por meio de uma prova única.

Tradicionalmente, o processo seletivo é feito em duas etapas. A 1ª fase conta com uma prova de conhecimentos gerais, composta de 90 questões. Apenas os candidatos aprovados na 1ª fase devem fazer as provas da 2ª etapa. A 2ª etapa é feita com uma prova de compreensão e de produção de textos composta por três questões discursivas comuns a todos e outras específicas, de acordo com o curso escolhido pelo candidato no momento da inscrição.

Vagas

A oferta da UFPR para este processo seletivo é de 5.495 vagas. As vagas são com ingresso no primeiro e segundo semestres de 2021. De acordo com o edital, há a reserva de metade das vagas para os estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas, em conformidade com a Lei de Cotas. Clique aqui para conferir mais informações.

