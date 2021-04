UFRN anuncia novo Processo seletivo para Professores Substitutos

A UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte anuncia novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de Professores Substitutos para atuação nos campi de Caicó, Natal e Currais Novos.

As vagas destinadas são para áreas/disciplinas de Medicina da Família e Comunidade/Internato em Medicina e Residência/Vivência Integrada na Comunidade; Infectologia/ Internato em Medicina e Residência/Vivência Integrada na Comunidade; Psiquiatria/ Ensino Tutorial/Habilidades Clínicas/Internato em Medicina e Residência/Vivência Integrada na Comunidade; Desenvolvimento para Dispositivos Móveis; e Composição e Música e Tecnologia.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.236,30 a R$ 6.200,14, mais R$ 229,00 ou R$ 458,00 de auxílio alimentação, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 5 de maio de 2021, no endereço eletrônico oficial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. O valor da inscrição está fixado em R$ 50,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas a serem aplicadas de forma remota em data provável no dia 26 de maio de 2021 a 4 de junho de 2021; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021