UFRR: Estão abertas as inscrições para o Vestibular Indígena 2021

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) iniciou nesta segunda-feira, dia 5 de abril, o período de inscrição para o Vestibular Indígena 2021. De acordo com o edital do processo seletivo, o período segue aberto até as 18h do dia 7 de maio.

Ainda de acordo com o edital, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 70,00 para efetivar a inscrição. Os candidatos quem têm o direito à isenção da taxa devem solicitar o benefício até a próxima sexta-feira, dia 9 de abril. Conforme o documento, podem solicitar o benefício os candidatos oriundos de escolas da rede pública ou bolsistas da rede particular com renda familiar de até 1,5 salário-mínimo e candidatos inscritos no CadÚnico. O resultado preliminar da isenção está previsto para o dia 26, enquanto o resultado final deve sair no dia 30 de abril.

Vestibular Indígena 2021 contará com duas fases

A UFRR fará o Vestibular Indígena 2021 em duas fases. Desse modo, a primeira fase será de caráter eliminatório e contará com uma prova de redação e com uma prova objetiva composta por 27 questões de conhecimentos gerais e específicos. A aplicação da primeira fase está prevista para o dia 20 de junho. Já a segunda fase será uma etapa classificatória. Nessa etapa, a UFRR irá realizar uma análise curricular de acordo com os critérios e pontuações estabelecidos no edital.

O resultado preliminar da primeira fase deve ser liberado no dia 16 de julho, enquanto a divulgação da pontuação final e a convocação para o procedimento de heteroidentificação serão feitas no dia 23 de julho. No entanto, a UFRR ainda não informou a data de divulgação do resultado final.

Ao todo, a oferta da UFRR para o Vestibular Indígena 2021 é de 210 vagas em cursos de graduação. Parte das vagas estão reservadas para pessoas com deficiência. Clique aqui e confira mais detalhes no edital do processo seletivo.

