UFS ofertará mais de 5 mil vagas no Sisu 2021 do 1º semestre

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) divulgou o número de vagas ofertadas na primeira edição do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) de 2021. De acordo com o termo de adesão, ao todo, a UFS irá ofertar 5.030 vagas em 96 cursos de graduação.

Conforme o documento, do total de vagas, 2.516 estão reservadas para candidatos oriundos de escolas públicas, com percentual para autodeclarados pretos, pardos e indígenas, de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas (Lei 12.711/2012). Outras 96 vagas são para a seleção de alunos de acordo com a política de ações afirmativas da UFS e 2.418 vagas estão abertas para ampla concorrência. O termo de adesão da UFS especifica, ao todo, dez modalidades de vagas, que podem ser conferidas no Portal da UFS.

Período de inscrição do Sisu 2021/1

De acordo com calendário do Ministério da Educação (MEC), o período de inscrição no Sisu 2021/1 vai do dia 6 ao dia 9 de abril. O Sisu 2021 usará as notas da edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, para realizar a inscrição, o estudante deve ter feito as provas do Enem 2020 e não pode ter zerado a prova de redação e de nenhuma das áreas. No entanto, não podem participar do Sisu os estudantes que realizaram o Enem na condição de “treineiros”.

O resultado do Sisu 2021/1 com a chamada regular está previsto para o dia 13 de abril. Os selecionados devem ficar atentos aos informes da instituição para os procedimentos de matrículas. Clique aqui e confira mais detalhes no site da universidade.

