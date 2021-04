UFSCar divulga novas datas do Vestibular Indígena 2021

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) informou as novas datas para do Vestibular Indígena 2021. De acordo com a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), a aplicação das provas será feita no dia 13 de junho. Devido à pandemia da covid-19, o calendário inicial do processo seletivo foi alterado e a UFSCar definiu novas datas.

Assim, a Pró-Reitoria informou ainda a nova data das provas presenciais da seleção de novos alunos para o curso de Música, que ocorrerá em 6 de junho.

Vagas do Vestibular Indígena 2021

De acordo com o edital, o Vestibular Indígena 2021 contará com aplicação de provas em quatro cidades. São elas: Manaus (AM), Recife (PE), São Gabriel da Cachoeira (AM) e São Paulo (SP). Ainda conforme o edital, a oferta da UFSCar é de 65 vagas, ou seja, uma vaga para cada curso de graduação. Além disso, a universidade informa que poderá ser acrescida mais uma única vaga por opção de curso, a partir daquelas que não forem preenchidas ao término da seleção específica feita pela UFSCar para ingresso de pessoas refugiadas.

As vagas são exclusivamente para indígenas brasileiros, que tenham cursado o ensino médio em escolas da rede pública (municipal, estadual ou federal), e/ou em escolas indígenas reconhecidas pela rede pública de ensino. O candidato deverá apresentar documento que ateste a existência da comunidade indígena a qual se veicula, com o devido reconhecimento da FUNAI.

Mais detalhes sobre as datas e a relação de cursos ofertados pela UFSCar estão disponíveis no edital. Clique aqui e confira mais informações sobre o Vestibular Indígena 2021.

