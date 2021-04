UFSCar inicia período para matrícula on-line nesta segunda-feira (19)

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) inicia nesta segunda-feira, dia 19 de abril, o período de matrícula on-line para os estudantes aprovados na 1ª edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2021. O Ministério da Educação (MEC) liberou o resultado do SiSU 2021 na última sexta-feira, dia 16 de abril. Desse modo, a lista de candidatos aprovados para o preenchimento das vagas em cursos de graduação da UFSCar já está disponível para consulta.

De acordo com a universidade, devido à pandemia da covid-19, as matrículas serão feitas exclusivamente on-line, por meio do site SIGA da UFSCar, até a próxima sexta-feira (23). Desse modo, os candidatos devem enviar a documentação no sistema da universidade, usando o e-mail cadastrado no momento de inscrição no SiSU para realizar o login.

Caso o estudante não tenha mais acesso ao e-mail cadastrado, a universidade dá o prazo até o dia 22 de abril para a solicitação da troca de dados para o login. O estudante que não realizar a matrícula no prazo estabelecido perde a vaga.

Vagas e lista de espera

A oferta da UFSCar para a 1ª edição do SiSU 2021 é de 2.893 vagas para mais de 60 cursos de graduação na modalidade presencial. Assim, as vagas estão distribuídas em os 4 campi da UFSCar, que ficam em Araras; Lagoa do Sino; São Carlos e Sorocaba.

Na chamada regular do SiSU, houve a convocação de 2.878 candidatos para o preenchimento das vagas. O resultado do SiSU é feito em chamada única. Desse modo, os estudantes não aprovados na chamada regular devem manifestar interesse em continuar participando do processo seletivo por meio da lista de espera. De acordo com o novo calendário do MEC, o período para manifestar interesse em participar da lista de espera vai do dia 16 até o dia 23 de abril .

