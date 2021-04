Última hora! Conmebol adia jogo entre Independiente Del Valle e Grêmio

Após o Grêmio confirmar dois casos de Covid-19 no elenco, a Conmebol tomou a decisão de adiar o duelo do Tricolor contra o Independiente Del Valle. Inicialmente, o jogo seria nesta quarta-feira, mas agora irá acontecer na sexta-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília).

Além do dia, a Conmebol também alterou o local do confronto. Antes marcado para a Quito, o duelo vai acontecer em Assunção, na capital do Paraguai. O Grêmio ainda não confirmou quando será o deslocamento para a cidade paraguaia.

Até o momento, a partida da volta entre os clubes está agendada para a próxima quarta-feira, dia 14 de abril, em Porto Alegre.