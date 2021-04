Ultragaz anuncia várias vagas de emprego pelo país

A Ultragaz anuncia várias vagas de emprego pelo Brasil! São diversas oportunidades para várias regiões do país. Além da faixa salarial compatível com o mercado, a empresa disponibiliza muitos benefícios aos seus contratados. Se você está procurando uma chance no âmbito profissional, veja as informações disponíveis, a seguir!

Ultragaz anuncia vagas de emprego pelo país

A empresa está anunciando vagas de emprego com diversos benefícios. São 16 oportunidades abertas. A empresa reforça que todos os colaboradores recebem, além da remuneração, o vale- alimentação, plano médico e odontológico, seguro de vida, participação de lucros, previdência privada, convênio com farmácia. Os principais cargos com oportunidades são:

Consultor Comercial;

Analista de Performance;

Consultor Comercial Pós Vendas;

Jovem Aprendiz Administrativo;

Auxiliar Administrativo;

Supervisor de Logística;

Analista de Controladoria;

Estágio Jurídico;

Analista de Instalação;

Consultor Comercial Expansão de Rede.

A empresa preza por profissionais que tenham responsabilidades com suas atividades, habilidades e sede de crescimento. Veja, a seguir, como se inscrever a uma das vagas abertas!

Como se inscrever

Os interessados devem acessar o site de inscrição, escolher a vaga aberta pleiteada e cadastrar currículo. A Ultragaz anuncia oportunidades e está em busca de talentos que possam complementar a equipe, transformando todos os dias os resultados positivos da companhia.

