“Um atleta que gosta muito da bola”; Vagner Mancini se rende ao talento de meio-campista do Corinthians

Após atuações abaixo do esperado durante a maratona pelo Paulistão, a torcida do Corinthians criou uma grande expectativa sobre a participação na estreia pela Copa Sul-Americana, na última quinta-feira (22), diante do River Plate-PAR. Apesar do empate em 0 a 0 e da decepção pelo resultado, houve quem ficasse satisfeito com a atuação de alguns jogadores.









Sem os jovens, Mancini optou por um time mais cascudo para jogar em Assunção. Com Luan novamente como titular no meio-campo, o treinador não se decepcionou, elogiando a atuação do camisa 7 durante entrevista coletiva. No entanto, alertou para o fato de as bolas não terem chegado aos seus pés.

“Luan vem fazendo boas partidas, é um atleta que gosta muito da bola, que quer participar do jogo incessantemente, a gente tem orientado para que ele faça a parte individual quando a equipe chega ao último terço do campo, mas muitas vezes ele não consegue, pela dificuldade ou demora de a bola chegar. Mas vi o Luan hoje jogando bem, buscando espaços, finalizando ao gol, está se recuperando e tem tudo a fazer ainda esse ano uma excelente temporada“, salientou o comandante.

Luan vem ganhando sequência no Timão – Foto: Marcello Zambrana/AGIF.



Bastante irregular desde que chegou ao clube, deixa a imagem de que pode se recuperar no Timão, voltando a ser o protagonista que era no Grêmio. A sequência de oportunidades e os elogios públicos fazem parte do processo de recuperação do atleta, que realmente cresceu de produção nos últimos jogos.

Diante do Santos, na Vila Belmiro, às 20h, pelo Campeonato Paulista, é possível que Mancini opte por algumas mudanças na equipe titular, sendo Luan um dos poupados, já que existe uma certa “decisão” contra o Peñarol-URU, na próxima quinta-feira (29), às 19h15, na Neo Química Arena, pela Sul-Americana.