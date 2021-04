um dia após cair na semifinal da Copa do Nordeste, clube anuncia demissão de Enderson Moreira

Um dia após cair na semifinal da Copa do Nordeste diante do Bahia, nos pênaltis, o Fortaleza anunciou a demissão do técnico Enderson Moreira.

Pelas redes sociais, o Leão do Pici comunicou a saída do treinador e de sua comissão técnica, agradeceu pelos serviços prestados e desejou sorte ao técnico na sequência de sua carreira.

O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do treinador Enderson Moreira e sua comissão.

O clube agradece aos profissionais pela dedicação, pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso em seus novos desafios.

Enderson chegou ao Fortaleza, em janeiro de 2021, após a demissão do técnico Marcelo Chamusca na reta final do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram 20 jogos, com 11 vitórias, três empates e seis derrotas.

Agora, o Fortaleza busca um treinador para a sequência da temporada. Além do Campeonato Brasileiro, que começa no final de maio, o Leão terá pela frente também a Copa do Brasil e a reta final do Campeonato Cearense.