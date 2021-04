[Atenção: Este texto contém spoilers do oitavo episódio da sexta temporada de Fear the Walking Dead]

Cada vez mais distante da narrativa de sua série mãe, Fear the Walking Dead voltou ao ar com a segunda parte da sexta temporada na segunda-feira (12) com uma morte bombástica: John Dorie (Garret Dillahunt), espécie de Rick Grimes (Andrew Lincoln) do spin-off, levou um tiro de Dakota (Zoe Colletti) e, depois de virar zumbi, foi aniquilado pela própria mulher, June (Jenna Elfman).

Para Lennie James, intérprete de Morgan, a despedida marca um ponto de virada para a atração. “Garret [Dillahunt] fez algo que é muito similar ao que Andy [Lincoln] tinha feito com Rick. Acho que John é um dos grandes personagens desse universo, está lá em cima com alguns outros”, exalta o ator em entrevista ao ..

James, que participou de The Walking Dead até a oitava temporada e depois migrou para Fear, pode comparar os dois personagens com a propriedade de quem conviveu com ambos.

“John é muito parecido com Rick. São homens da lei, caubóis, carregam uma arma personalizada e que sabem empunhar como ninguém. Dito isso, os dois também são muito diferentes. E de suas diferenças surgem as belezas de cada um”, filosofa o inglês.

O sobrevivente ainda valoriza a convivência com Dillahunt durante esses últimos anos. “Foi sorte nossa ter um ator fantástico no elenco criando esse personagem pelo qual todos se apaixonaram. Eu não consigo imaginar outra pessoa interpretando John Dorie, e isso é um atestado do talento de Garret. Ele dominou o papel. Para mim, não há elogio maior do que não poder visualizar outro ator fazendo o que ele fez”, ressalta.

No episódio exibido pelo canal AMC na segunda, que marcou a despedida de Dorie, o caubói teve uma conversa emocionante com Morgan, que também ressoou em seus intérpretes.

“Meu personagem diz para John que ele é o seu melhor amigo naquele momento. Acho que o que Morgan sente por John, ele possivelmente só sentiu por Rick Grimes em todo o planeta”, destaca. “Talvez ele tenha alguma coisa por caubóis (risos).”

Os novos episódios da sexta temporada de Fear the Walking Dead são exibidos todas as segundas-feiras, às 23h, no canal AMC. Entre as novidades no elenco, estão John Glover (Smallville), Nick Stahl (O Exterminador do Futuro 3) e Keith Carradine (Fargo). Confira o trailer: