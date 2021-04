Um resumo sobre o povo Persa!

Os Persas: resumo para as suas provas

Os Persas foram os responsáveis por construir um dos maiores impérios de toda a humanidade.

E é justamente por isso que o povo aparece em diversas questões das principais provas do país, com um destaque para os vestibulares e para o ENEM.

Os Persas: Introdução

Os Persas construíram, sem dúvidas, uma das mais importantes civilizações da Antiguidade. Esse povo vivia nas regiões ao leste da Mesopotâmia, onde hoje é atualmente o Irã. A região tinha o nome de Pérsia até 1935, quando o esse foi alterado. Com contribuições significativas para os avanços da humanidade, o povo persa conquistou a Babilônia, Egito, Reinos da Lídia, Fenícia, Síria, Palestina e regiões gregas da Ásia Menor.

O Império Persa teve início com o Imperador Ciro, o Grande em 560 a.C., mas o grande desenvolvimento ocorreu com Dario I, o Grande. Foi durante o reinado de Dario I que foram construídas as Estradas Reais, que conectavam todo o reino e eram responsáveis por manter a hegemonia dos povos conquistados. O último imperador dos persas foi Dario III, derrotado por Alexandre, o Grande.

Os Persas: Características

Uma das características do Império Persa foi o empreendedorismo dos imperadores. Todos os povos conquistados deveriam pagar impostos, mas tinham a liberdade de manter os costumes e a língua de seu povo. Desse modo, os povos conquistados não perdiam a sua identidade, ao mesmo tempo em que não se revoltavam e contribuíam para o império.

Além disso, a primeira reforma política e administrativa foi realizada pelo Império Persa, que dividiu os territórios conquistados em províncias governadas por pessoas de confiança do imperador. Com isso, pode-se afirmar que o sistema de governo que os persas seguiam era mais complexo quando comparado a outros povos da mesma época.

Em relação à economia, o Império Persa vivia da agropecuária, artesanato, mineração e do pagamento de impostos. Havia também uma moeda única para todo o império, o dárico, que facilitava as transações comerciais. No que tange a cultura, os persas deixaram grandes contribuições arquitetônicas e o povo é famoso principalmente pelos belos tapetes persas.

Os persas professavam o Zoroastrismo ou Masdeísmo, religião que possui sua origem em crenças populares desse povo. A união dessas crenças foi feita pelo profeta Zoroastro ou Zaratustra, que originou o nome da religião. Ela é marcada pelo seu aspecto dualista, que prega o princípio do bem contra o mal.