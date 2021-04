Um resumo sobre o Revanchismo Francês

O Revanchismo Francês: tudo sobre o assunto

O Revanchismo Francês é um tópico muito importante para quem deseja entender a Primeira Guerra Mundial e, de maneira geral, o início século XX.

Além disso, esse assunto é muito cobrado pelas principais provas do país, com um grande destaque para os vestibulares, principalmente na segunda fase.

O Revanchismo Francês: Definição

O termo revanchismo francês se refere ao desejo de vingança da França contra a Alemanha, que surgiu no século XIX, após o fim da Guerra Franco-Prussiana.

O revanchismo ficaria evidente durante a composição do Tratado de Versalhes, acordo de paz assinado, no ano de 1919, entre as principais potências mundiais da época e que consolidaram a crise na Alemanha, considerada como única culpada pela Primeira Guerra Mundial.

O Revanchismo Francês: Contexto histórico

Embora a rivalidade entre o povo francês e alemão exista desde épocas muito remotas, quando as primeiras etnias povoaram a região da europeia, o revanchismo francês um forte ganhou destaque entre a população e os líderes do país no final do século XIX, principalmente no ano de 1870.

Otto Von Bismarck, então chancelar da Prússia, tinha o desejo de unificar em um só Estado os povos de cultura e língua alemã, formando uma nação única e grandiosa. No entanto, para que tal desejo se tornasse realidade, era necessário, em primeiro lugar estabelecer os domínios territoriais desse Estado.

Alguns conflitos surgiram para que os alemães conseguissem alcançar seu objetivo territorial, e entre eles houve o embate contra os franceses pelo território da Alsácia-Lorena. A região possuía muitos cidadãos alemães e, além disso, era rica em carvão e ferro. Com o fim da Guerra Franco-Prussiana e a derrota francesa, a França foi obrigada a ceder a região para os alemães.

Após a guerra, os franceses, derrotados e humilhados, alimentavam o desejo de vingança, tanto pela perda territorial, quanto pelas derrotas em diversos conflitos. Com o declínio da estabilidade europeia e o aumento de tensões e questões nacionalistas, ocorreu a Primeira Guerra Mundial.

O Revanchismo Francês: O fim da Guerra

Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o território do continente europeu foi reorganizado. Além disso, a Alemanha havia sido derrotada pela Tríplice Entente e se encontrava diante de uma França vitoriosa e com desejo de vingança. Esses fatos se tornaram centrais durante o Tratado de Versalhes, em que foram estabelecidas uma série punições para a Alemanha.

Desse modo, o desejo pela vingança e de recuperar o “respeito” do país, levou a França a implementar alguns itens no Tratado que puniam a Alemanha pela guerra. Além da perda do território da Alsácia Lorena, os alemães deveriam pagar pelos danos causados a outros países e estavam proibidos de possuir um exército em seu território.