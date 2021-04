“Uma das possibilidades era parar”; Thiago Neves abre o coração e revela problemas pessoais que quase o fizeram desistir do futebol

Conhecido por ser campeão por vários clubes onde passou, e também por se envolver em grandes polêmicas do futebol brasileiro, Thiago Neves abriu o coração e deu uma entrevista que deixou todos amantes do futebol assustados. O meio-campista, que ficou um tempo brigado com a mulher Marcela, por pouco não abandou o futebol, revelando que estava em início de depressão. Além dos problemas extracampo, o profissional teve que lidar com a crise vivida pela Raposa. O bate papo aconteceu no canal Pilhados, no YouTube.









“A Marcela, minha esposa, é minha base. Quando eu perdi isso, fiquei sem rumo, sem vontade de fazer as coisas. Sem ânimo para treinar e jogar. Eu tinha tudo, depois que eu perdi, fiquei sozinho. Achei que era dono do mundo. ‘Sou o Thiago Neves, eu mando em BH’. Mas o que eu posso falar hoje para a molecada, e tem muito moleque empolgado, não cheguei agora no futebol e nem cai de paraquedas. A família é a base de tudo. Vai separar para viver uma coisa por um pequeno período? Aventura que pode jogar a carreira no lixo? Quase fiz isso com a minha em seis meses… Falo por mim, me arrependi muito das coisas que eu fiz. Das mágoas, do que fiz com a Marcela. Procuro cumprir minhas promessas. Sem ela, já teria parado de jogar”, declarou o veterano de 36 anos.

“Em dezembro, falei que se continuasse daquele jeito, se a volta do meu casamento não desse certo, uma das possibilidades era parar, porque sozinho eu não ia conseguir. Eu quase fiquei em depressão”, afirmou o camisa 30 do Sport, que também revelou que seus amigos que fez em Belo Horizonte o ajudaram a sair do grande problema de saúde.

Thiago Neves curtindo o momento com a sua família. Foto: Reprodução/Instagram



O bom momento do atleta no Rubro-Negro tem a ver com a reconciliação do meio-campista com a mulher, que fez com que o multicampeão voltasse a pensar só em jogar futebol e com isso está conseguindo ajudar o Rubro-Negro a se manter na elite do Brasileirão

“A minha sorte é que fiz amizades em BH para a vida toda. O Fred e o Felipe foram muito importantes. O momento em que eu fiquei sozinho, eles foram morar na minha casa, me ajudavam, me levavam. Não tinha vontade nem de ir no treino. Ia fazer o que lá, com torcedor querendo me bater? E eles contrataram uma empresa de segurança. Eles foram meus anjos da guarda, e procuro retribuir tudo que fizeram comigo. Fizeram eu conversar de novo com a minha esposa, para gente se acertar, e graças a Deus a gente se acertou”, expressou o meia, já bem adaptado ao Recife, onde vive atualmente com mulher e filhos.