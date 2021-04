Uma hora a conta chega: por que Arthur foi eliminado do BBB 21?

Não foi dessa vez que Arthur conseguiu garantir mais uma semana na casa do BBB 21. O instrutor de crossfit, que esteve presente em sete dos quinze paredões da edição, levou 61,34% dos votos em disputa contra Pocah e Camilla. Mesmo sem conquistar R$ 1.5 milhão, o brother chegou longe na disputa, se comparado aos principais aliados dele, que levaram recordes de rejeição. Confira abaixo os principais fatores que podem ter contribuído para a eliminação do capixaba.



Foto: reprodução





1. O público não esqueceu: aliança com o “gabinete do ódio”

No começo do programa, o instrutor de crossfit construiu uma aliança com Projota, Nego Di, Pocah e Karol ConKá, grupo que ganhou o apelido de “gabinete do ódio” por excluir e direcionar ofensas a Lucas Penteado e Juliette Freire. O crossfiteiro também entrou na onda das brincadeiras e chegou a afirmar em uma conversa com o rapper que queria que Sarah ficasse o resto da temporada na xepa. Com a eliminação dos brothers, o capixaba se aproximou de Gil e deu uma trégua nas brigas, no entanto, os erros cometidos nas semanas iniciais jamais foram esquecidos pelos telespectadores.

2. Bafo de rabada? O relacionamento impopular com Carla Diaz

Dentro do reality Arthur desenvolveu um romance para lá de complicado com Carla Diaz. A atriz, que aparentava estar gostando bastante do rapaz, era constantemente deixada de lado pelo companheiro, que não escondia ter Projota como a prioridade dele na casa. Prova disso é que, ao se tornar anjo, ele preferiu imunizar o rapper, o que emparedou a artista e a fez ser eliminada em um paredão falso. Como se não bastasse, o casal teve várias conversas que acabaram virando meme na web, como o dia em que Arthur afirmou que a “namorada” tinha um “bafo de rabada”.



3. Na hora da raiva: falas e atitudes agressivas

A presença do instrutor no reality também foi marcada por atitudes e falas consideradas agressivas pelo público. Em meados do jogo ao perceber que poderia ser alvo de votos da casa, o brother não pensou duas vezes antes de colocar a raiva para fora. “Na moral, mano, eu queria muito ser a pessoa que eu era dois anos atrás. Eu tinha saído na primeira semana por ter matado alguém de pancada aqui dentro”.

As pessoas indo segurar a verdadeira ameaça nessa briga: FIUK. Arthur é treinado no Crossfit?? Fiuk é treinado no MARLBORO pic.twitter.com/IBCwOtlT08 — Sala12 (@OficialSala12) April 6, 2021

Além disso, durante um jogo da discórdia, ele chegou a “peitar” Fiuk ao vivo e os outros participantes precisaram separar os dois.



*Sob supervisão da repórter Lívia Oliveira