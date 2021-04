‘Uma piada, todos deveriam perder pontos’

Sir Alex Ferguson, lendário ex-técnico do Manchester United, disse neste domingo que uma nova Superliga Europeia iria “destruir 70 anos de história do futebol”, e assegurou que os torcedores “amam a Champions League como ela é hoje”.

Fontes disseram à ESPN que 15 gigantes europeus estão conversando para lançar a nova liga, que seria iniciada em 2023/24, com uma linha de crédito de US$ 6 bilhões (R$ 33,53 bilhões) oferecida por um banco norte-americano.

De acordo com apuração, seis clubes da Premier League (incluindo o United) estão no bolo de equipes que querem lançar a nova competição, que rivalizaria com a Liga dos Campeões organizada pela Uefa.

Ferguson, que foi bicampeão da Champions com os Red Devils, disse à agência Reuters que sempre amou as “noites especiais” de Liga dos Campeões.

“Conversas para a criação de uma nova Superliga é algo que poderia destruiu 70 anos de história de futebol europeu”, disparou o escocês.

“O Everton está construindo um estádio de 500 milhões de libras com ambição de disputar a Champions. os fãs de futebol amam a competição como ela é hoje”, seguiu.

Sir Alex Ferguson assiste ao jogo entre Manchester United e Burnley Getty Images

“Em meus tempos como técnico do United, jogamos quatro finais de Champions, e foram algumas das noites mais especiais que já vivi”, recordou.

“Ainda não sei o quanto o Manchester United está envolvido nisso, já que não sou parte envolvida na tomada de decisões”, finalizou.

Além de Ferguson, o ex-lateral Gary Neville, um dos maiores ídolos da história dos “Diabos Vermelhos”, também criticou a possível Superliga.

Hoje comentarista do canal Sky Sports, o ex-atleta chamou a ideia da criação de um novo torneio, que teria apenas alguns grandes clubes selecionados, de “escândalo”.

“Eu não sou contra a modernização de competições de futebol, como ocorreu com as próprias Premier League e Champions. Mas uma proposta como essa (de Superliga Europeia) no meio da pandemia de COVID-19, no meio de uma crise econômica que afeta todos os clubes, é uma absoluto escândalo”, disparou.

“O United e os outros times da Premier League que entraram nestas conversas deveriam estar envergonhados. O Arsenal entrou nisso? O time acabou de empatar com o Fulham! Assinar um compromisso com a Superliga no meio de uma temporada é uma piada. Os seis times que entraram nisso deveriam perder pontos”, pediu.