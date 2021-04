Umberto Louzer deixa comando técnico da Chapecoense

A Chapecoense informou, nesta quarta-feira, que Umberto Louzer deixou o comando técnico da equipe. Além do treinador, o auxiliar técnico Gabriel Remédio e o preparador físico Marcelo Rohling também irão sair do time catarinense.

O treinador, que pediu para deixar o clube, tem seu nome especulado no Sport, que, recentemente, demitiu o técnico Jair Ventura.

Umberto Louzer estava na Chape desde fevereiro de 2020, disputou 56 partidas e teve média de aproveitamento de 66,07%. Na temporada passada, o treinador conquistou o título da Série B e do Campeonato Catarinense.

Em nome de toda a família Chapecoense, expressamos o nosso sincero agradecimento ao técnico Umberto Louzer, ao auxiliar técnico Gabriel Remédio e ao preparador físico Marcelo Rohling pela dedicação nos serviços prestados ao clube e pela fundamental importância + pic.twitter.com/vU4qYam35L — Chapecoense (@ChapecoenseReal) April 14, 2021

Em nota, o clube informou que já estuda nomes para substituir os cargos desocupados.

“Além disso, diante das baixas, o clube reitera que desde o momento em que foi informado sobre o desligamento dos profissionais, iniciou o trabalho de avaliação e busca por nomes disponíveis no mercado. Desta forma, o anúncio do novo treinador acontecerá no momento oportuno“, escreveu a instituição.