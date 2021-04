Umberto Louzer é anunciado como novo técnico do Sport

Nesta quinta-feira, o Sport confirmou a chegada do técnico Umberto Louzer. O treinador campeão da Série B com a Chapecoense em 2020, deixou o clube catarinense para fechar com o Leão.

Louzer chega ao Rubro-Negro após a demissão de Jair Ventura. Os números do novo comandante são excelentes. Pela Chape, venceu 31 jogos, empatou 18 vezes e perdeu apenas 7, em 56 partidas, com um aproveitamento de 66,07%. Além do treinador, chegam ao clube o auxiliar Gabriel Remédio e o preparador físico Marcelo Rohling.

✍️ Bom dia, torcida! O Leão está com novo técnico: seja bem-vindo, Umberto Louzer! Que seja o início de uma grande caminhada no Clube: https://t.co/YvsLZRqbmt #ÉDoLeão pic.twitter.com/y5H5nblMvh — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 15, 2021

A decisão de quem seria o novo técnico do Sport acabou atrasando um pouco por conta das eleições no clube. O nome de Dorival Júnior também foi cogitado para o cargo.