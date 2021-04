Unai Emery reencontra o Arsenal na luta para ser o maior vencedor do torneio

Unai Emery é um dos principais treinadores do mundo quando o assunto é Europa League. Tricampeão do torneio com o Sevilla, o comandante espanhol tem, nesta temporada, mais uma chance de se firmar como o maior da história da competição.

Nesta quinta-feira (29), ele receberá com o seu Villarreal o Arsenal pela partida de ida das semifinais da disputa europeia. A bola rola às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App.

O Submarino Amarelo é o quarto time que Emery comanda na Europa League. Além do Sevilla, com o qual a ganhou três vezes, o espanhol de 49 anos ainda esteve em outras duas com o Valencia e mais duas com o próprio Arsenal, rival de agora.

Foi com o Valencia que deu seus primeiros passos no torneio. Ficou nas quartas de final em 2009/2010 e foi até às semifinais em 2011/2012.

Pelo clube do norte de Londres, Emery foi vice-campeão em 2018/2019 e acabou sendo demitido durante a fase de grupos em 2019/2020.

Em seis campanhas completas, o treinador chegou em quatro finais, sendo campeão em três e tendo como pior desempenho a eliminação nas quartas em sua estreia com o Valencia.

Na atual edição, com o Villarreal, Unai Emery tem a chance de se firmar como o principal ‘Senhor Liga Europa’. Para isto, precisa ganhar e, assim, desempatar a ‘disputa’ com Giovanni Trapattoni pela honraria de ser o técnico mais vencedor da competição.

O lendário comandante italiano, atualmente com 82 anos, conquistou dois títulos com a Juventus (1977 e 1991) e um com a Inter de Milão (1993).