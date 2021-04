UnB: termina hoje período de inscrição da seleção 2021 via Enem

A Universidade de Brasília (UnB) encerra às 18h deste domingo, dia 11 de abril, o período de inscrições para a seleção 2021 via Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Inicialmente, as inscrições chegariam ao fim no dia 2 de abril, mas a UnB prorrogou o prazo até o dia 11. De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do site do Cebraspe. Clique aqui para realizar a inscrição.

Tradicionalmente, a UnB aceita apenas a nota da última edição do Enem para a seleção de novos alunos. No entanto, devido à pandemia da covid-19, a universidade aceitará outras edições do exame. Desse modo, segundo estabelecido no edital, os estudantes poderão optar por usar as notas das edições de 2018, 2019 ou de 2020.

Vagas e resultado

Inicialmente, a oferta da UnB para a seleção 2021 via Enem era de 2.112 vagas. Contudo, a universidade acabou ampliando a oferta para 4.139 vagas devido à suspensão do última etapa do Processo de Avaliação Seriada (PAS). Neste primeiro semestre do ano, a UnB não terá ingresso pelo PAS e as vagas passaram para a seleção de novos alunos via Enem.

Ainda de acordo com o edital, há divisão das vagas entre o Sistema Universal, o Sistema de Cotas para Escola Pública e o Sistema de Cotas para Negros. Além disso, as vagas são para cursos de graduação ministrados nos campi Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina.

De acordo com a UnB, a divulgação do resultado está prevista para o dia 2 de junho. A universidade ainda não informou as datas para a realização das matrículas. Desse modo, os estudantes deverão acompanhar a divulgação das datas e as outras chamadas nas Agendas do Calouro.

