Unesp: estão disponíveis os locais de prova da 2ª fase do Vestibular 2021

Por meio da Fundação Vunesp, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) liberou nesta segunda-feira, dia 26 de abril, os locais de aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2021. Os candidatos devem conferir os locais de prova no site da Vunesp. Para realizar a consulta é preciso fazer login com o e-mail cadastrado e acessar a área do candidato. Clique aqui e confira.

De acordo com novo cronograma da Vunesp, as provas, anteriormente suspensas devido à pandemia da covid-19, estão previstas para acontecer no dia 8 de maio, um sábado. Ainda conforme o novo cronograma da 2ª fase, as avaliações de habilidades específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design terão aplicação no dia 15 de maio.

Provas 2ª fase do Vestibular 2021 e vagas

A 2ª fase contará com uma prova composta por 60 questões objetivas. Dessas questões, 20 são de Linguagens e Códigos, 20 de Ciências Humanas e 20 de Ciências da Natureza e Matemática. Além disso, os candidatos deverão responder a uma prova discursiva, a prova de redação.

Conforme o edital, a oferta total da Unesp para o Vestibular 2021 é de 7.630 vagas distribuídas em 23 cidades paulistas. Assim, no total, são 184 opções de entrada em cursos de graduação da Unesp. Segundo a Vunesp, as vagas seguem a seguinte distribuição: 3801 vagas do Sistema Universal (SU) e 3829 vagas do Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP).

A universidade ainda não informou uma nova data para a divulgação do resultado final do processo seletivo. Confira mais detalhes sobre o Vestibular 2021 no site da Vunesp.

