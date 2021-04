União de Marketing e Vendas – Adaptabilidade e Inovação

A união estratégica das áreas de marketing e vendas

O funcionamento das áreas de marketing e vendas ocorre de forma separada. Visto que o planejamento de marketing contempla a visibilidade da marca através das mídias sociais.

Por outro lado, a equipe de vendas costumava utilizar uma abordagem diferente, baseando seus argumentos em táticas de vendas difundidas na área comercial.

Atração de Leads e conversões em vendas otimizadas

No entanto, essa desconexão se mostrou cada vez mais inviável para uma empresa atuante na era digital. Haja vista que os processos de Marketing e vendas são interligados de forma orgânica. Uma vez que o marketing digital atrai leads para a empresa, enquanto as vendas direcionam essa conversão.

Por isso, a união das áreas de marketing e vendas se tornou uma necessidade da atualidade. Principalmente para que o direcionamento ao cliente seja feita de forma assertiva, entregando ao cliente uma única cultura dentro dessa comunicação.

Smarketing, Vendarketing ou Máquina de Vendas – A necessidade oriunda da era digital

Sendo assim, ficou perceptível ao mercado que essas áreas trabalhando sozinhas se tornam contraproducentes. Por isso, a união das áreas de marketing e vendas está formalizada pelo conceito Smarketing ou Vendarketing, e mais recentemente, está sendo chamada de máquina de vendas.

Esse conceito possibilita que a empresa tenha um plano de ferramentas e processos abrangentes e tecnológicos que amparam essas áreas e atraem os clientes, otimizando a conversão. Ou seja, o funil de vendas fica otimizado e as etapas do processo de compra do cliente ficam muito mais agilizadas.

Automação e integração no fluxo de vendas

Por isso, essa união estratégica beneficia a empresa em várias vertentes, no entanto, para viabilizar essa união é necessário que a gestão da empresa invista em automação e integração. Uma vez que é necessário que os sistemas repassem informações de forma orgânica.

Portanto, essa abordagem aumenta os resultados e melhora as vendas, aumentando exponencialmente as taxas de conversão. Sendo assim, é importante que as empresas se adaptem ao mercado atual para que os setores entreguem aos clientes a mesma cultura e valores, mesmo que sejam fatores intangíveis.

Educar a audiência de forma orgânica e o diferencial competitivo

Sendo assim, ao fazer uma união estratégica, a empresa pode direcionar o marketing de conteúdo para otimizar esse processo, educando a audiência para o seu produto ou serviço, melhorando seus resultados e se tornando um diferencial competitivo.

Portanto, essa união estratégica é uma adaptabilidade que reflete as dinâmicas do mercado e as tendências de consumo na era digital.