UNICAMP anuncia novos editais para Técnicos Administrativos

Edital publicado. Em São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) anuncia a abertura de novas editais de concurso público que tem por objetivo preencher vagas em cargos de nível médio/técnico e superior para lotação nas cidades de Piracicaba, Campinas e Limeira.

As oportunidades são para os cargos de Médico Oncologista (1), Médico Cirurgião (1), Médico Neurologista (1), Médico Oncologista (1), Médico Cirurgião (1), Assistente Social (1), Engenheiro Civil (1), Psicólogo Educacional (2), Técnico em Bioterismo (1), Biblioteconomia (1) e Técnico de Laboratório (1).

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 3.336,67 e R$ 6.291,73, por carga horária de 30 ou 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 19 de abril (a partir das 10h) até às 23h59 do dia 24 de maio de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Vunesp. O valor da inscrição oscila entre R$ 108,00 (nível médio/técnico) e R$ 161,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) e prova escrita dissertativa (caráter classificatório e eliminatório). As avaliações serão aplicadas em data, horário e local a serem informados via site da Vunesp e Diário Oficial do Estado.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade.

EDITAL 2021 (técnicos)

EDITAL 2021 (médico e psicólogos)