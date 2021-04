Unicamp: Candidatos do Vestibular 2021 não convocados devem efetuar declaração de interesse

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realizou quatro chamadas convocando os aprovados no Vestibular 2021 para as matrículas. De acordo com a Comvest, os candidatos que não foram chamados nas quatro listas devem manifestar interesse em continuar concorrendo às vagas do processo seletivo.

Desse modo, os candidatos têm cinco dias, a partir desta quinta-feira, dia 1º de abril, para preencher a declaração de interesse por vaga. Para isso, é preciso acessar o site da Comvest entre as 9h desta quinta e as 17h de segunda-feira (5), no horário de Brasília. De acordo com a comissão responsável pelo vestibular, aqueles que não declararem interesse não serão convocados nas próximas chamadas.

A Unicamp divulgou a lista de candidatos aprovados na 4ª chamada do Vestibular 2021 no dia 31 de março. Os 398 estudantes aprovados devem realizar a matrícula virtualmente, no site da Comvest, no dia 5 de abril. De acordo com a comissão, os estudantes devem realizar o procedimento de matrícula das 9h às 17h. Para a matrícula é preciso usar o número de inscrição e a senha.

Ao todo, a universidade deve realizar sete chamadas. A quinta chamada está prevista para o dia 7 de abril, com realização da matrícula eletrônica no dia 8. Ao todo, a Unicamp prevê sete chamadas.

Sobre o processo seletivo

O Vestibular 2021 da Unicamp foi feito em duas fases. A 1ª fase aconteceu nos dias 6 e 7 de janeiro, enquanto a aplicação das provas da 2ª fase ocorreu nos dias 8 e 9 de fevereiro. Conforme edital da Unicamp, a oferta para esse processo seletivo é de 3.237 vagas em 69 cursos de graduação, com ingresso em 2021. Clique aqui e confira mais detalhes sobre este processo seletivo.

