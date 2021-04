Unicamp – SP anuncia novos editais de Concursos públicos e salários de até R$6 mil

A Unicamp – Universidade Estadual de Campinas divulgou a abertura de um novos editais de concursos públicos que tem por objetivo preencher 05 vagas em cargos de nível médio/técnico e superior

Confira abaixo as oportunidades:

001/2021: Apoio Técnico de Serviços – Técnico em Biblioteconomia (1 vaga);

Apoio Técnico de Serviços – Técnico em Biblioteconomia (1 vaga); 002/2021: Assuntos Universitários – Técnico de Laboratório (1 vaga);

Assuntos Universitários – Técnico de Laboratório (1 vaga); 003/2021: Assuntos Universitários – Técnico em Bioterismo (1 vaga);

Assuntos Universitários – Técnico em Bioterismo (1 vaga); 04/2021: Assistente Social (1 vaga);

Assistente Social (1 vaga); 05/2021: Engenheiro Civil (1 vaga).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 19 de abril (a partir das 10h) até as 23h59 do dia 24 de maio de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Vunesp. O valor da inscrição está fixado em R$ 108,00.

PROVAS

As seleções contaram com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); e prova escrita dissertativa (caráter classificatório e eliminatório). Os concursos são válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

EDITAIS 2021