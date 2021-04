Unicid abre matrículas gratuitas para Vestibular de Medicina via Enem

A Universidade Cidade de S. Paulo – Unicid, instituição que integra a Cruzeiro do Sul Educacional, está com as inscrições gratuitas abertas para o Vestibular de Medicina do 2º semestre 2021 para quem deseja ingressar com as notas via Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As inscrições estão abertas até às 20h do dia 29 de abril e o resultado será a partir das 15h do dia 3 de maio.

Poderão se inscrever todos aqueles que tenham se submetido ao ENEM de 2010 a 2020 e que tenham obtido o mínimo de 300 pontos (média aritmética) das quatros provas objetivas e redação. Entre os dias 3 e 6 de maio, acontece a primeira chamada de matrículas, que deverão ser realizadas pela Central de Atendimento ao Aluno – CAA.

Caso ainda existam vagas após a primeira chamada, uma outra será realizada entre os dias 10 e 12 de maio, nos mesmos locais e horários. Não preenchidas as vagas por ausência de candidatos classificados, a UNICID publicará um edital específico para o preenchimento das vagas remanescentes.

Para mais informações sobre o Vestibular Medicina via Enem da Unicid, acesse o edital clicando aqui. Para inscrições, acesse o espaço Via Enem Unicid.

Sobre o curso de Medicina Unicid

Com um prédio exclusivo que fica localizado no bairro de Pinheiros, o curso de Medicina da Unicid possui diversos laboratórios e biblioteca exclusiva, o curso dispõe ainda de um avançado Hospital Simulado, local onde é possível a realização de treinamentos de simulação realística, os quais são desenvolvidos em salas de alta fidelidade e com robôs de última geração.

Desde 2016, o curso de Medicina da Unicid conta com a parceria acadêmica do Miami Anatomical Research Center (MARC/Institute) em que os estudantes têm a possibilidade de realizarem intercâmbio no Instituto para o aperfeiçoamento profissional e desenvolvimento de habilidades anatomocirúrgicas. O curso ainda utiliza o método de ensino-aprendizagem baseado em problemas, do inglês – Problem Based Learning (PBL), em que os alunos são estimulados a vivenciarem o dia a dia da profissão, com abordagens práticas a partir de situações inerentes ao cotidiano do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para mais informações sobre a estrutura, corpo docente e método de ensino do curso de Medicina da Unicid, clique aqui. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo site da Unicid.

Medicina Ingresso Via Enem 2º semestre de 2021

Inscrições: gratuitas até 29 de abril de 2021

Documentos ao e-mail: [email protected]

Resultado: A partir de das 15h do dia 3 de maio

Edital: Medicina Via Enem.

Rua Butantã, 285 – Pinheiros

Telefone: 3003-1189 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 721 5844 para demais localidades

