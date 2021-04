Único acordado, Caio canta na piscina do BBB21 | casa BBB

Caio é um dos integrantes do décimo Paredão. O fazendeiro disputa a preferência do público ao lado de Gilberto, indicado pela Líder Viih Tube, e Rodolffo, um dos mais votados pela casa na votação do Confessionário. O brother acabou levando quatro votos na votação aberta do último domingo, empatando com Juliette. Viih Tube teve que dar o voto de minerva e optou por mandar Caio para o Paredão. Com direito ao contragolpe, o fazendeiro puxou Juliette, que conseguiu escapar na Prova Bate e Volta.