Unidas tem empregos para todo o Brasil com salários de R$1.170

Unidas tem empregos para diversas regiões do Brasil! Estão sendo ofertadas 7 oportunidades, concentradas na função de Consultor de Consórcio, com salário de R$ 1.170. Confira, a seguir, mais informações.

Unidas tem empregos para Consultor de Consórcio

Unidas tem empregos concentrados na função de Consultor de Consórcio. No total, estão sendo ofertadas 7 oportunidades, com salário de R$ 1.170, em diversas regiões do território nacional. Além da remuneração, os contratados também receberão alguns benefícios. São eles:

Seguro de vida;

Vale transporte;

Vale refeição;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Auxílio academia.

Os candidatos que desejam concorrer às vagas disponíveis na Unidas, devem possuir ensino médio completo, experiência no setor comercial, conhecimentos em CRM (diferencial), habilidades para trabalhar com metas e boas técnicas de comunicação.

Além destes requisitos, os concorrentes devem residir em uma das seguintes regiões: SP, PA, PI, PB, RN, CE ou PE.

As principais tarefas dos contratados dentro da função serão realizar a prospecção de clientes, efetuar vendas, atender e fornecer suporte a clientela, contatar o cliente para informar sobre suas parcelas, entre outras responsabilidades.

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas anunciadas pela Unidas, devem entrar na página de participação, disponível no link, e enviar seus currículos para a etapa de triagem da corporação responsável. A Unidas é uma rede que atua dentro do segmento de gestão e localização de veículos, sendo conhecida como a segunda maior locadora do nosso país.

A corporação sempre busca a inovação dos seus serviços e aposta na tecnologia e na qualidade, contando com o auxílio de uma equipe de profissionais especializados.

