UNIFAP abre período de inscrições da seleção 2021 via Enem

Nesta segunda-feira, dia 26 de abril, a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) deu início ao período de inscrições para a seleção 2021 via Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Conforme o cronograma do processo seletivo, os estudantes devem realizar as inscrições até o dia 9 de maio.

De acordo com o edital da seleção 2021 via Enem, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Departamento de Processos Seletivos e Concursos (DEPSEC). Clique aqui para acessar e realizar a sua inscrição.

Ainda conforme o edital, neste processo seletivo, a UNIFAP irá aceitar as notas das edições de 2019 e de 2020 do Enem. Desse modo, o candidato deverá escolher com quais notas irá concorrer às vagas.

Vagas e resultados

Ao todo, a oferta da UNIFAP é de é 1.395 vagas em cursos de graduação distribuídos no campus Marco Zero. A seleção ocorre de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas (Lei Nº 12.711). Desse modo, há a reserva de 50% das vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, com percentual para autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

Além disso, os candidatos que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública do Amapá ou do Pará terão um bônus de 20% na nota do Enem. A UNIFAP deve divulgar a lista final de contemplados no dia 11 de junho.

De acordo com o cronograma estabelecido pela UNIFAP, a divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 18 de junho. Já o resultado final, após a análise dos recursos, ficará disponível na primeira chamada, no dia 2 de julho. Já o período de matrícula para os convocados em primeira chamada vai do dia 12 ao dia 30 do mesmo mês. Clique aqui e confira mais informações no site da universidade.

