A Union Softwares tem vagas de emprego disponíveis para o cargo de Auxiliar de Suporte. São duas oportunidades com faixa salarial que varia entre R $1.200 a R $1.300, em São Paulo. Os interessados em participar do processo seletivo podem candidatar-se via internet. Confira, a seguir, mais informações!

Union Softwares tem vagas de emprego para Auxiliar de Suporte

A equipe de profissionais do setor de Auxiliar de Suporte da empresa atua com o atendimento aos clientes para esclarecimento de dúvidas. Além de também orientá-los sobre o manuseio no portal. Também tem a responsabilidade de direcionar as demandas recebidas para as demais áreas. Esse profissional também utilizará os seguintes objetos para o atendimento: chat, telefone, e-mail e WhatsApp.

O auxiliar de suporte da empresa também irá prestar todo o acesso remoto no caso de algumas demandas. Para que possa participar do processo seletivo, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Ensino Médio Completo;

Será considerado um diferencial possuir experiência comprovada com o atendimento e suporte ao cliente;

Residir na região de Indaiatuba ou nas proximidades.

O ambiente de trabalho na Union Softwares é um local onde as pessoas trabalham com toda a energia, criatividade e comprometimento para atingir os objetivos da empresa! Com isso em mente, confira as principais características que um profissional da Union possui:

Está em busca dos melhores resultados;

Sempre contribui com ideias criativas e inovadoras para alcançar as metas da empresa;

Tem uma paixão grande por outras pessoas e deseja fazer parte de um time engajado;

Tem em mente ideias inovadoras.

Como se inscrever

Tem esse perfil? Candidate-se gratuitamente para as vagas de Auxiliar de Suporte da Union Softwares! Acesse o link de inscrição e cadastre seu currículo! A empresa está em busca de profissionais que complementem as atividades disponíveis com comprometimento!

