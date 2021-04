United pós-Ferguson perde força na Champions, vira ‘especialista’ em Europa League e encara ‘freguês’ por nova final

O Manchester United começará nesta quinta (29) mais uma caminhada em busca de um troféu internacional para a sua vasta galeria. Dessa vez, será em uma competição que se acostumou disputar nos últimos anos: a Europa League.

A adversária será a Roma, equipe com qual disputou confrontos em sequência na última decada e tem bom aproveitamento. Em seis partidas em um intervalo de um ano entre 2007 e 2008, os Red Evils venceram quatro, empataram uma e perderam outra.

Seca de títulos após ‘Era Ferguson’

A sala de troféus do Old Trafford, que se acostumou a ficar abarrotada na ‘Era Ferguson’, não vê uma taça chegar desde a temporada 2016-17. Na época, sob o comando de José Moruinho, o clube inglês conquistou a Copa da Liga Inglesa e a própria Europa League.

Caso não levante o troféu na atual temporada, o Manchester United irá igualar o período de maior seca sob o comando do lendário treinador escocês.

A última vez que ficou tanto tempo sem gritar ‘campeão’ foi entre 1985 e 1989, quando Alex Ferguson estava no começo de sua passagem pelo United. A lenda escocesa ficou à frente dos Red Devils entre 1986 e 2013.

Naquela ocasião, o jejum começou e acabou entre os títulos da Copa da Inglaterra de 1984–85 e 1989–90.

Retrospecto favorável contra a Roma

Entre 2007 e 2008, foram seis confrontos envolvendo o Manchester United e o clube italiano. Os dois primeiros foram nas quartas de final da Champions League da temporada 2006-07.

Após uma derrota na primeira partida por 2 a 1, o United precisava vencer o segundo jogo para se classificar. Não só venceu como goleou. Um acachapante 7 a 1 no Old Trafford, com direito a dois de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo na partida entre Manchester United 7 x 1 Roma pela Champions League da temporada 2006-07 Getty Images

Em 2007-08, ano em que sairia campeão do torneio continental, os comandados por Alex Ferguson ficaram diante dos Giallorossi quatro vezes. Duas pela fase de grupos e duas pelas quartas de final.

No grupo F, o Manchester United empatou no Estádio Olímpico e venceu no Old Trafford. Na fase eliminatória, vitória por 2 a 0 na Itália e 1 a 0 na Inglaterra.

Novo especialista na Europa League

Ao longo de sua história, o Manchester United venceu a Champions League três vezes e se acostumou a disputar o principal torneio europeu. No entanto, nos últimos anos, devido à crise que vem passando, deixou de ser uma das principais forças e viu a Europa League se tornar um novo costume.

A partir daí, encarou o torneio de frente e, nas últimas três vezes que disputou, contando com a atual, chegou às semifinais. Em 2016-17, se sagrou campeão ao bater o vencer o Ajax na decisão.

Na última temporada, viu o sonho do bicampeonato chegar ao fim ao ser derrotado pelo Sevilla, por 2 a 1, em partida única disputada no RheinEnergieStadion, em Colônia, na Alemanha, por conta da pandemia da COVID-19.





Manchester United e Roma se enfrentam nesta quinta (29), às 16h, no Old Trafford, com trasmissão do FOX Sports. A partida de volta será disputada no Estádio Olímpico, na outra quinta (6), no mesmo horário.