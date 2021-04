Universal Channel anuncia 27 empregos para todo o país

A Universal Channel está anunciando várias oportunidades de emprego para todo o Brasil. As vagas de emprego são para diversas regiões do país e conferem vários benefícios aos contratados. Se você está em busca da carteira assinada, essa é uma das chances disponíveis! Veja, a seguir, todas as orientações para se candidatar e demais informações!

Universal Channel está anunciando vagas de emprego

As oportunidades são para TODO BRASIL. São 27 vagas de emprego que contam com plano de saúde e odontologia, auxílio creche, desconto em produtos, horário flexível, previdência privada, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte, vale-alimentação e muito mais. Veja, a seguir, os cargos disponíveis!

Analista de Planejamento Financeiro e Negócios Pleno;

Auxiliar de Almoxarifado;

Supervisor Operacional;

Técnico de Sistemas Audiovisuais;

Analista de Marketing Júnior;

Analista de Marketing Sênior;

Líder de Tecnologia;

Motorista CNH D;

Especialista de Tecnologia;

Analista de Negócios Sênior;

Analista de Gestão de Eventos Júnior e Pleno;

Produtor de Áudio;

Engenheiro de Dados Júnior;

Cientista de Dados Pleno e Sênior;

Analista de CRM;

Especialista em Ciência de Dados.

Como se inscrever

Para se inscrever, os interessados em uma das vagas da Universal Channel devem acessar o site de participação, escolher uma das oportunidades e cadastrar currículo atualizado. A empresa está a procura de profissionais que possam continuar proporcionando o sucesso de bons resultados.

