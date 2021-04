Universidade tem cursos online gratuitos para quem quer atualizar o currículo

A Cruzeiro do Sul Virtual, entidade de educação a distância componente da Universidade Cruzeiro do Sul Educacional, está disponibilizando cursos online gratuitos que contemplam as mais diversas áreas de atuação.

As especializações são para quem deseja aproveitar o tempo de distanciamento social para aprender novas habilidades e atualizar o currículo com novos conhecimentos.

No período de pandemia, a procura por cursos à distância aumento no Brasil. A modalidade não é novidade, mas sua expansão, em função da necessidade de uma opção mais segura, veio para ficar.

“A busca por educação de qualidade à distância passou a ser o foco daqueles que querem dar continuidade a seus projetos de vida, sem deixar de lado a segurança e bem-estar. Além disso, a iniciativa de promover cursos livres gratuitos vai ao encontro dos objetivos marca em impulsionar carreiras e proporcionar educação de qualidade a todos sobretudo nesse período. ”, avalia Carlos Fernando de Araújo Júnior, Pró-Reitor e professor de Educação a Distância da Cruzeiro do Sul Virtual.

Como participar dos cursos online

Para conferir as videoaulas e materiais de apoio desenvolvidos por professores especialistas, os interessados tem à disposição opções em Animação Digital, Design Thinking, Liderança, Empreendedorismo, Gestão por Processos, assim como Gestão de Pessoas e Negócios.

Também há didáticas acerca de Jogos para Dispositivos Móveis, Gestão avançada de Marketing, Planejamento Visual e Gráfico, Nutrição Ideal para o Exercício, e muitos outros.

Logo após realizar a matrícula em qualquer um dos cursos, o aluno terá até 30 dias para finalizá-lo.

Com carga horária entre 30 e 80 horas, todos os cursos estão disponíveis gratuitamente por tempo indeterminado e disponibilizarão certificado de conclusão.

Quer fazer sua inscrição em algum dos cursos livres e gratuitos da Cruzeiro do Sul Virtual? Então acesse o site oficial clicando aqui.