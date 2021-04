Universitario 2×3 Palmeiras; veja o resumo e as estatísticas da partida

Na estreia de Universitario e Palmeiras na Copa Libertadores, a partida começou muito estudada. O Verdão teve que tomar a iniciativa, enquanto o time peruano explorava os contra-ataques. Aos 5 minutos, Patrick de Paula lançou na direção de Luiz Adriano. A bola desviou na defesa e sobrou nas mãos de Carvallo.

Aos 9 minutos, a primeira grande chance criada. Luan fez um lançamento longo em direção ao comando do ataque. Patrick de Paula girou diante da marcação e finalizou cruzado, à esquerda do gol. Aos 15, Barreto esticou a bola na direção do centroavante Gutiérrez. Luan subiu e fez o corte de cabeça.

O gol saiu aos 19 minutos. Após cobrança de escanteio de Raphael Veiga, Alan Empereur deu um leve desvio na primeira trave. Danilo chegou completando e, de mansinho, a bola entrou. Aos 25, Rony cobrou falta em direção à grande área. Luan cabeceou com liberdade, mandando a bola nas mãos de Carvallo.

No início da segunda etapa, Raphael Veiga recebeu de Rony dentro da área e soltou uma bomba para fazer o segundo do Verdão. Aos 15, Alan Empereur recebeu cartão vermelho após falta em Novick. Aos 19 minutos, o Universitario diminuiu. Novick cobrou falta em direção à grande área. Enzo Gutiérrez cabeceou e mandou a bola para as redes.

Aos 22, o time peruano chegou ao gol de empate em cobrança de pênalti do mesmo camisa 9. No último minuto, Renan completou cobrança de escanteio e marcou de cabeça. Com um a menos, o Palmeiras foi buscar a vitória.

Universitario 2×3 Palmeiras: veja as estatísticas da partida

Posse de bola: Universitario 47% x 53% Palmeiras

Finalizações: Universitario 8 x 20 Palmeiras

Finalizações no alvo: Universitario 3 x 4 Palmeiras

Escanteios: Universitario 2 x 6 Palmeiras

Impedimentos: Universitario 2 x 0 Palmeiras

Faltas: Universitario 22 x 21 Palmeiras

Cartões amarelos: Universitario 5 x 6 Palmeiras

Cartões vermelhos: Universitario 0 x 1 Palmeiras

Passes: Universitario 361 (77% de precisão) x 402 (79% de precisão) Palmeiras

Desarmes: Universitario 10 x 10 Palmeiras