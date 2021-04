Universitario x Palmeiras: data, hora e canal para assistir essa partida da Copa Libertadores | Como e onde assistir AO VIVO e ON LINE na TV | Futebol AO VIVO

Universitario x Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Ate, em Lima, no Peru. O confronto é válido pela fase de grupos da Copa Libertadores. A transmissão da partida será feita através do canal na TV fechada, Fox Sports.

Os torcedores dos Estados Unidos podem acompanhar a partida pelo FANATIZ.

O Verdão é o atual campeão da América e tem a melhor campanha da fase de grupos nas últimas três últimas edições da Libertadores.

A equipe de Abel estreia nesta noite, fora de casa, e tenta trazer a vitória para casa para amenizar os ânimos da torcida. O time brasileiro está no Grupo A da Libertadores, considerado “forte” com Defensa y Justicia (ARG), Independente del Valle (PAR) , que eliminou o Grêmio na fase preliminar e o Universitario (PER), adversário desta quarta-feira.

Palmeiras em campo na Recopa Sul-Americana. (Foto: Getty Images)



O Universitario do Peru não vence brasileiros há oito jogos na Copa Libertadores. A equipe também fará a sua estreia na noite desta quarta-feira (21).

Pelo campeonato nacional, o time peruano está na sexta colocação do Grupo A, com quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota. São nove clubes em cada grupo.

Universitario do Peru em campo pelo campeonato nacional. (Foto: Getty Images)



Universitario x Palmeiras: como e onde assistir AO VIVO na TV:

