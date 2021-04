Uram sobe o tom e descarta retorno de Diego Souza ao Vasco: “Ninguém falou disso”

O atacante Diego Souza ficou marcado pela torcida do Vasco ao perder um gol cara a cara com o goleiro Cássio na disputa entre o Cruz-Maltino e o Corinthians na Libertadores da América de 2012. O goleiro fez a defesa que deu a classificação ao time paulista, que acabaria sendo o campeão daquele campeonato.

O atleta já passou por sete equipes desde então e agora defende o Grêmio, onde recuperou a boa forma. Recentemente, porém, um boato de que o experiente pudesse voltar ao Gigante da Colina foi divulgado e compartilhado nas redes sociais. Não existe nada de concreto segundo o empresário Eduardo Uram.

“Deixa eu só esclarecer: não falta paixão do Diego também, tá? Mas o profissional dele tá consolidado no Grêmio, ele tem sido importante para o Grêmio, está feliz no Grêmio… Não tem nenhuma razão esportiva e nem lógica que justifique essa transferência. Vasco, então, ninguém falou disso”.

Foto: Lucas Uebel/Grêmo



O agente do jogador deixou claro que a torcida do Sport que começou o movimento na web. “Lógico que não (vai deixar o Grêmio). Novamente a internet… A torcida do Sport ama ele, ele ama o Recife, ama o Sport, mas isso já aconteceu, já passou, entendeu? E cada vez eles voltam e… não parte nem do Sport. É a força da paixão tentando contratar um jogador, tá certo?”.

Com a camisa do Vasco, Diego Souza fez 87 jogos e marcou 30 gols nas temporadas de 2011 e 2012.