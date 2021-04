URGENTE: Link do WhatsApp Rosa pode afetar celulares

Usuários do WhatsApp, devem ficar atentos ao um novo malware desenvolvido para roubar dados e informações pessoais. O golpe se caracteriza como uma atualização da plataforma de mensagens instantâneas, chamada de “WhatsApp Pink”, que permite o usuário alterar o tema da ferramenta de verde para rosa.

Por estar disfarçada de uma nova versão, o golpe consegue atingir mais vítimas a cada dia. O link está circulando entre as contas da ferramenta e, caso o usuário acesse esse endereço, pode ter o celular invadido e a conta do WhatsApp bloqueada, por exemplo.

A empresa emitiu uma nota para tentar alertar seus usuários sobre a nova ameaça. O texto foi divulgado no site HackRead e alerta que, “qualquer pessoa pode receber uma mensagem incomum ou suspeita”, tendo em vista o cuidado ao acessar links enviados aleatoriamente.

De acordo com Rajshekhar Rajaharia, especialista em cibersegurança e um dos envolvidos na descoberta do malware, os usuários devem ficar atentos. “Cuidado com o WhatsApp Pink! Um vírus está sendo espalhado em grupos do WhatsApp com um link para download de um APK”, disse.

Para esclarecimento, os arquivos APK (Android Package) estão relacionados ao sistema Android e podem ser comparados as condições de instalação do software Windows, por exemplo.

Vale destacar que, além de usurpar as contas de usuários, o link ameaçador, WhatsApp Pink, pode trazer uma série de vírus que travam o celular da vítima.

WhatsApp disponibiliza 14 funções para facilitar o uso da plataforma

O WhatsApp disponibiliza algumas funções que podem facilitar o dia a dia dos usuários. Algumas delas são mais conhecidas, outras nem tanto. Confira abaixo, as 14 funções do WhatsApp desconhecidas ainda para alguns usuários.

1 – Realizar chamadas de vídeo pelo desktop

Recentemente, a plataforma de mensagens instantâneas lançou a opção de chamadas de áudio e vídeo na versão Web do WhatsApp. A medida foi liberada tendo em vista o crescente acesso desta função no momento de pandemia.

2 – Escrever mensagens em negrito, itálico ou riscado

O WhatsApp possibilita escrever mensagens com características de texto diferentes. Para escrever em negrito, use * *; para escrever em itálico, use _ _ e; para escrever riscado, use ~~.

3 – Não confirmação de áudio

Agora, outros usuários não saberão se o áudio foi escutado. O serviço em que o microfone permanece cinza só está liberado para sistemas iOS.

5 – Enviar vídeos sem áudio

A plataforma também possibilita que os usuários enviem vídeos sem áudio. A função silencia a gravação quando foi feita em algum local barulhento, por exemplo.

4 – Enviar mensagem para todos os contatos

Não é necessário usar os mecanismos de compartilhamento de mensagens, como copiar e colar ou encaminhar. O WhatsApp permite que o usuário faça uma sala com até 250 contatos e envie mensagens para todos simultaneamente.

6 – Silenciar grupos para sempre

A atualização do aplicativo possibilita silenciar grupos para sempre. A função possibilita que as notificações do grupo sejam silenciadas por tempo indeterminado.

7 – Deletar mensagens de maneira automática

O recurso deve ser habilitado em cada conversa individualmente e apaga as mensagens automaticamente em até 7 dias. Com essa função, as mídias da conversa, como áudios, fotos e vídeos também são excluídas.

8 – Mudar a cor da luz das notificações do WhatsApp

Para usuários do Android, podem habilitar uma luz com cor específica ao receber um notificação do WhasApp. Desta forma, o usuário saberá do que se trata a notificação antes mesmo sem abrir a tela do celular. Basta ir a Configurações > Notificações > Luz.

9 – Pesquisar figurinhas

Durante uma conversa é possível buscar uma figurinha para responder o contato. Basta pesquisar pelos stickers utilizando palavras-chave. Além disso, também é possível criar categorias para facilitar a busca dos adesivos.

10 – Enviar a mensagem com ou sem o botão enter

Há a possibilidade de habilitar o botão enter para enviar mensagens imediatamente. Porém, também é possível usar o botão para pular uma linha na mensagem.

11 – Ajustar tamanho do vídeo

Nas chamadas de vídeos com muitas pessoas, é possível fixar um contato para ocupar a maior parte da telas das janelas. Para isso, pressione a janela da pessoa desejada por alguns segundos, para desabilitar, é só pressionar novamente.

12 –Fazer backup para liberar espaço do celular

A plataforma permite fazer backup das conversas, tanto para liberar espaço do celular, quanto para trocar de aparelho. Esta opção salva as conversas podendo ser liberadas em outros dispositivos. Para fazer o backup, basta ir a Configurações > Conversas > Backup de Conversas.

13 – Selecionar quem pode te adicionar em grupos

Esta opção possibilita escolher quem pode te adicionar em grupos. Para isto, vá as configurações do WhatsApp e toque em “Conta”. Em seguida, abra a opção “Privacidade” e depois em “Grupos”. Por fim, selecione “Meus contatos, exceto…” e indique os contatos que não podem adicioná-lo em grupos.

14 – Economizar dados móveis

Economizar dados móveis com o WhatsApp é possível apenas para usuários iOS. Esta função impede que mídias que necessitam de muita internet sejam baixadas. Para ativá-la clique em “Ajustes”, depois “Celular”, na sequencia em “Opções de Dados Celulares” e por fim, ative a chave ao lado de “Modo de Economia de Dados”.