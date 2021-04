US$ 2 milhões, acordo verbal e desconto de 500 mil: exigências por Nikão chegam na mesa do Grêmio e dirigente do CAP expõe negócio

Na tarde desta quinta-feira (22), o programa ‘Os Donos da Bola’, da TV Bandeirantes, informou que um novo jogador entrou no radar do Grêmio: Nikão. O meia-atacante é ídolo do Athletico e se tornou um dos pilares da equipe de Tiago.









A notícia que circula em Porto Alegre nega que o atleta tenha sido pedido por Tiago Nunes, que ainda não teve tempo de indicar reforços. O treinador já trabalhou na base do Imortal e deve usar suas primeiras semanas na avaliação de jovens que podem subir. O repórter Diogo Rossi, em seu canal no YouTube, detalhou o interesse do Grêmio em Nikão e contatou um dos dirigentes do CAP.

William Thomas não quis falar sobre o assunto, mas também não negou que o atleta entrou no radar do Grêmio. O Athletico, aliás, já definiu uma pedida mínima na liberação do jogador: US$ 2 milhões de dólares.

Foto: Gabriel Machado/AGIF



A pedida, porém, pode diminuir por conta de um acordo verbal entre Nikão e Athletico. Clube e jogador chegaram num consenso e o Furacão toparia negociar o jogador por US$ 500 mil a menos – US$ 1,5 milhão de dólares. O Grêmio já observa o meia há um bom tempo e ganhou a concorrência de São Paulo e Corinthians, que também estão cientes da exigência de Mario Celso Petraglia, presidente do Rubro-Negro.

Números de Nikão pelo CAP:

254 jogos

35 gols