Usinas Termelétricas no Brasil: vai cair na sua prova!

As Usinas Termelétricas no Brasil: um resumo

As Usinas Termelétricas têm adquirido, nos últimos anos, um papel muito importante para a geração de energia elétrica no Brasil.

Dessa maneira, não é de se surpreender que o assunto seja tão cobrado pelas principais questões de geografia e de atualidade do país. O ENEM, por exemplo, aborda a importância desse tipo de usina com frequência.

As Usinas Termelétricas no Brasil: Definição

As Usinas Termoelétricas, também chamadas de Usinas Termelétricas ou simplesmente de Termoelétricas, se comportam, no Brasil, como Buma alternativa às usinas hidrelétricas. Essas usinas são instalações industriais utilizadas para a produção de energia elétrica, através de um processo que utiliza como combustível renovável ou um combustível não renovável.

As Usinas Termelétricas no Brasil: Funcionamento

A produção de energia elétrica nesse tipo de usina acontece através da liberação da energia em forma de calor, normalmente pela queima de algum produto. Esses produtos, denominados de combustíveis, podem ser o o carvão natural, o óleo, a madeira ou o gás natural. O

Para funcionar, queima-se o combustível, qualquer que seja ele, em uma câmera de combustão. Na sequência, o calor gerado aquece uma caldeira de água, gerando vapor em alta pressão. Esse vapor move as pás de uma turbina que está conectada ao gerador de eletricidade, fazendo com que ele funcione. Por sua vez, quando o vapor é resfriado, ele retorna para caldeira em forma líquida.

As Usinas Termelétricas no Brasil: Vantagens

No Brasil, a usina termoelétrica pode ser muito útil, uma vez que ela consegue produzir energia mesmo durante períodos de seca, época na qual as usinas hidrelétricas não conseguem produzir toda a energia elétrica necessária.

Outra grande vantagem desse tipo de usina é que elas podem ser construídas em locais próximos aos centros consumidores, permitindo a economia de redes de transmissão e evitando qualquer tipo de desperdício, uma vez que a energia produzida ja é imediatamente utilizada.

As Usinas Termoelétricas no Brasil: Desvantagens

Porém, esse tipo de produção de energia não é isento de problemas. Isso porque, os combustíveis utilizados nas usinas termelétricas liberam resíduos que poluem a atmosfera e que, consequentemente, causam danos ambientais. Em grande quantidade, esses resíduos podem intensificar o efeito estufa, contribuindo para o agravamento do aquecimento global.

As Usinas Termelétricas no Brasil: Principais destaques

Hoje, existem cerca de 3 mil usinas termelétricas no Brasil, que produzem um quarto da energia elétrica de todo o país.

Entre as usinas brasileiras, podemos citar algumas de maior destaque. No estado de São Paulo, a Usina Piratininga possui um papel muito importante, com potência de 190 megawatts. Ainda em SP, podemos citar a usina de Açucareira da Serra, localizada entre as cidades de São Carlos e Ibaté e a usina Euzébio Rocha, em Cubatão.

Em Minas Gerais, se destaca a usina de Juiz de Fora, que foi a primeira no mundo a funcionar com etanol. Possui uma potência de 87 megawatts.

Na região Nordeste, por sua vez, podemos citar a usina Vale do Açu, localizada no Rio Grande do Norte.