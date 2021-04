USP abre matrículas para curso gratuito de redação para vestibular

Estão abertas até o dia 12 de abril as inscrições para o Curso de Redação Cora Coralina, projeto social de extensão criado em 2016 por estudantes da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da Universidade de São Paulo (USP).

Adaptada para uma versão online após o avanço da pandemia, a iniciativa gratuita é voltada a alunos e alunas de ensino médio e vestibulandos e vestibulandas de todo Brasil.

Dividida em duas etapas, a seleção para as turmas de 2021 avaliará, dentre outros aspectos, a condição de vulnerabilidade de quem dela participar, e candidatos e candidatas passarão por entrevistas realizadas pelo Google Meet ou pelo WhatsApp, que terão duração de 20 minutos.

Aulas, antes presenciais, agora acontecem virtualmente.Fonte: Reprodução/Arquivo Pessoal

“Buscando garantir maior equidade, um princípio fundamental e norteador do nosso curso, optamos por não realizar provas tradicionais como aquelas usadas para o ingresso nas universidades e faculdades do país”, explica o Manual do Candidato da ação.

“Acreditamos que essas provas não são justas e, portanto, perpetuam situações de exclusão e desmotivação. Preferimos, ao contrário, selecionar os alunos em maior situação de vulnerabilidade social, educacional e racial”, complementa.

Para obter mais detalhes a respeito do Curso de Redação Cora Coralina, basta visitar o site do projeto, cujo objetivo é “incentivar espírito crítico e a autonomia de quem deseja ingressar na graduação.”